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Токаев обозначил дедлайн
У казахстанских чиновников будет пять месяцев на выплату компенсаций и восстановление разрушенной инфраструктуры после окончания паводков, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев обозначил дедлайн
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Photo: Reuters
26 апреля 2024 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у казахстанских чиновников будет пять месяцев на строительство новых домов, выплату компенсаций и восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате паводков.

«Наша общая победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок — пять летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся», — заявил Токаев во время выступления на Ассамблее народа Казахстана.

Президент Казахстана подчеркнул, что каждая пострадавшая семья получит единовременную выплату. После детальной оценки ущерба будут также выданы компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество.

«Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного», — пообещал Токаев.

Президент Казахстана выразил мнение, что предстоящее масштабное строительство откроет новые возможности для граждан. Они смогут переехать в населенные пункты с более высоким экономическим потенциалом и лучшей экологической обстановкой.

Ранее депутат Сената РК Арман Утегулов заявил, что без оперативной поддержки правительства казахские фермеры могут не успеть провести посевную кампанию.

«Значительная площадь затопления приходится на основные зерносеющие регионы. В этой связи возникают вопросы по качественному проведению посевной кампании. Из-за затопления полей многие сельхозпроизводители просто не успеют вовремя посеять семена. Очень сложная ситуация и у дачников, овощеводов. Мы видим, что их техника, ирригационные системы и трансформаторы повреждены, теплицы снесены, а поля затоплены», — отметил Арман Утегулов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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