Турецкая национальная общественная телерадиокомпания ТРТ запустила цифровую новостную платформу на испанском языке TRT Español. Официальный запуск состоялся в рамках Первого саммита телерадиовещателей испаноязычных стран в Стамбуле.

Мероприятие было открыто выступлениями главы Управления коммуникаций Администрации президента Турции профессора Фахреттина Алтуна и генерального директора TRT профессора Мехмета Захида Собаджи.

Фахреттин Алтун выразил надежду, «что TRT Español будет полезна для Турции и испаноговорящих стран». Алтун подчеркнул, что платформа является частью видения по продвижению прав и справедливости на разных языках. «Турецкие СМИ будут продолжать бороться против угнетения и предоставлять голос угнетенным», — пообещал Алтун.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи в ходе своей речи заявил, что TRT Español «открывает новую эру» для Турции в Латинской Америке и Испании. «От Испании до Латинской Америки Турция укрепляет связи в регионе. TRT также усиливает отношения с местными вещателями», — отметил он.

Под слоганом «Место, где люди имеют значение» новая платформа объединит два культурных региона, освещая глобальные события с уникальной перспективы.

В рамках Первого саммита телерадиовещателей испаноязычных стран прошел целый ряд мероприятий. В первый день, в четверг, для журналистов из испаноговорящих стран был организован практический семинар на тему «Международная журналистика».

Он был посвящен таким вопросам, как объективность в журналистике, ожидания аудитории, международные отношения и влияние СМИ на политику. Семинар способствовал дискуссиям и обмену мнениями между участниками. В мероприятии приняли участие делегаты из 18 испаноязычных стран, включая Испанию, Мексику, Колумбию, Аргентину, Перу, Венесуэлу, Гватемалу, Эквадор и Боливию.

На следующий день, в пятницу, состоялись панельные дискуссии, затрагивающие разные аспекты. Одна из дискуссий была посвящена укреплению взаимопонимания между Турцией и испаноязычными странами через телесериалы.

Другая панель рассматривала изменения в глобальном информационном потоке и необходимость усиления голоса испаноговорящих стран для обеспечения глобального равенства и взаимопонимания.

Новая платформа TRT Español будет транслировать новости и другой контент, адаптированный специально для испаноязычной аудитории, насчитывающей более 20 стран по всему миру, где испанский является основным языком. До этого TRT запустила вещание на французском, балканских языках и африканских языках.