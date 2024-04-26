В России арестовали журналиста российского издания журнала Forbes Сергея Мингазова. Сообщается, что причина задержания — репосты в соцсетях, посвященные трагическим событиям в украинском городе Буча после прихода туда российских военных в марте 2022 года. Об этом сообщили в пятницу адвокат журналиста и редакция Forbes.

«Сергей Мингазов был задержан и находится в изоляторе временного содержания <…> в Хабаровске», — написал адвокат журналиста Константин Бубон в своем посте в Facebook.

Он добавил, что силовики провели обыски в квартире журналиста и изъяли технику Мингазова и членов его семьи. По словам Бубона, Мингазову грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в распространении «ложной информации».

«Короче говоря, за репост публикации о событиях в Буче», — добавил адвокат.

На телеграм-канале журналиста «Хабаровская Мингазета», который насчитывает всего около 450 подписчиков, размещен ряд репостов от апреля 2022 года. В них утверждается, что российские войска убивали мирных жителей в Буче. Каждый из постов на момент сообщения об аресте хабаровского журналиста был просмотрен не более 150 раз.

Российские СМИ сообщают, что 27 апреля хабаровский суд собирается избрать меру пресечения арестованному журналисту.

По данным правозащитной группы «Репортеры без границ», в 2023 году Россия арестовала 34 журналиста. По данным других правозащитных групп, сотни россиян были арестованы или оштрафованы за критику российского наступления на Украину.

Москва отвергает обвинения в причастности к трагическим событиям в Буче и обвиняет Киев и Запад в инсценировке сцен с трупами мирных жителей и свидетельствами пыток.