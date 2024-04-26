Министерство иностранных дел Турции выступило с резкой отповедью в ответ на заявление министра иностранных дел Израиля, направленное против президента Турции.

«Заявление главы МИД Израиля, направленное против нашего уважаемого президента, является несерьезным и низкопробным», — подчеркивается в официальном коммюнике МИД Турции.

Турция осудила попытки Израиля дискредитировать турецкого лидера, который «доносит правду во всей ее наготе». «То, что наш уважаемый президент становится целью [израильских нападок], является показателем настроя правительства Израиля», — говорится в заявлении.

МИД Турции также предупредил, что «все члены правительства Израиля обязательно предстанут перед судом» за действия против палестинского народа.

Турция вновь подтвердила свою решимость продолжать открыто и громко высказываться против «жестокости, которую Израиль применяет к народу Палестины».