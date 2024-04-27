Администрация президента США Байдена не будет удерживать военную помощь трем израильским военным и двум гражданским подразделениям, чьи члены совершили грубые нарушения прав человека в отношении палестинцев на Западном берегу, при условии, что Израиль привлечет виновных к ответственности.

Об этом решении проинформировал в письме госсекретарь Энтони Блинкен спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который ранее жаловался в Белый дом на возможность приостановки помощи Израилю. В письме Блинкен заверил, что США «не будут задерживать предоставление какой-либо помощи США и Израиль сможет получить полную сумму, выделенную Конгрессом».

Хотя в письме не упоминалось название подразделений, американский чиновник подтвердил газете The New York Times, что одним из обсуждаемых подразделений является батальон «Нецах Иегуда», виновный в преступлениях на Западном берегу. В письме, с которым ознакомилась газета, говорится, что Государственный департамент пришел к выводу, что «Нецах Иегуда» совершил «грубые нарушения прав человека» в отношении палестинцев на оккупированном Израилем Западном берегу.

Блинкен отметил, что в случае этого батальона «на данный момент эффективных мер принято не было», но тем не менее Израиль представил новые данные и стороны продолжат консультации.

Несмотря на это, если Израиль не предпримет достаточных мер, администрация может пересмотреть свою позицию в отношении «Нецах Иегуды», рассказал газете собеседник, говоривший на условиях анонимности,

Решение отказать Израилю в помощи возможно на основании «Закона Лихи», который запрещает правительству США оказывать поддержку лицам и группам, виновным в грубых и систематических нарушениях прав человека. В письме также говорилось, что американские чиновники пришли к аналогичным выводам в отношении двух других израильских военных подразделений и двух гражданских подразделений, но в этих случаях администрация Байдена решила не удерживать военную помощь, поскольку Израиль уже якобы принимал меры для «привлечения к правосудию» виновных военнослужащих.

Ранее новости о возможном удержании помощи вызвали яростную реакцию Израиля и спикера Майка Джонсона, являющегося твердым сторонником Израиля. Спикер нижней палаты Конгресса требовал от Белого дома письменное заверение о том, что ни один из «миллиардов долларов дополнительной помощи» США Израилю не пострадает.

Администрация Байдена столкнулась с растущими призывами ограничить помощь Израилю из-за многочисленных военных преступлений еврейского государства в Газе. До сих пор Байден отказывался ставить условия для оказания помощи США в связи с варварской тактикой Израиля в палестинском эксклаве. Впрочем, Белый дом принял несколько незначительных шагов в ответ на насилие со стороны израильтян на Западном берегу, включая введение санкций против нескольких израильских экстремистов из-за насилия в отношении палестинцев.

В своем письме к республиканскому спикеру Палаты представителей Блинкен заявил, что два израильских батальона и «гражданские органы власти», названия которых он не упомянул, совершили нарушения прав человека, но что в Вашингтоне пришли к выводу, что израильское правительство приняло «эффективные меры» в отношении соответствующих подразделений. По его словам, эти меры заключаются в «эффективных шагах по привлечению к правосудию ответственных членов подразделений».

В случае с «Нецах Иегудой», название которого напрямую не было упомянуто, он сказал, что «на данный момент эффективных мер не было», но что израильское правительство «представило новую информацию о статусе подразделения, и мы будем участвовать в определении пути к эффективной реабилитации для этого подразделения».

Стоит отметить, что батальон «Нецах Иегуда» был сформирован в 1999 году и представляет собой состоящее исключительно из мужчин специальное подразделение, в котором служат ультраортодоксальные евреи.

Батальон неоднократно обвинялся в жестоком обращении с палестинцами. В январе 2022 года его солдаты связали и заткнули рот кляпом 78-летнему палестинско-американцу, который скончался от сердечного приступа в заключении. Расследование показало, что солдаты «думали, что он спал». Они понесли дисциплинарное наказание, но уголовное преследование не было возбуждено.

В 2022 году это подразделение было переведено с Западного берега на оккупированные Голанские высоты. Госсекретарь Блинкен заявил, что других израильских подразделений, виновных в нарушениях прав человека по «Закону Лихи», «обнаружено не было». Он также подчеркнул, что администрация не прекратит поддержку еврейского государства, направленную на укрепление способности Израиля «защищаться» от ХАМАС, Ирана, «Хезболлы» и так называемых других угроз.