ХАМАС рассмотрит новое предложение Израиля о прекращении огня. Об этом заявил заместитель лидера организации и глава Управления по связям с арабскими и исламскими государствами Халиль аль-Хайя.

Высокопоставленный представитель организации палестинского сопротивления сказал, что ХАМАС оценит предложение Израиля, а затем представит свой ответ.

«Сегодня ХАМАС получил официальный ответ сионистской оккупации на предложение, представленное египетским и катарским посредникам 13 апреля», - сообщил Халиль аль-Хайя в заявлении, опубликованном в субботу.

В своей пятничной публикации представители ХАМАС заявили, что они «открыты для любых идей и предложений, которые учитывают потребности и права» палестинского народа.

Подробности о новом предложении Израиля пока не раскрываются.

Напомним, что неизменное требование ХАМАС - прекращение военных действий Израиля в Газе.

Организация неоднократно критиковала США и другие страны за то, что они не призывают к постоянному прекращению огня и выводу израильских войск из палестинского эксклава.