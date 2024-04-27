Константин Габов был арестован и отправлен в следственный изолятор, сообщает пресс-служба московских судов. В публикации ведомства его называют продюссером британского информагентства Reuters.

Он обвиняется в подготовке видео- и фотоматериалов для Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного покойным российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Новостное агентство Reuters пока не публиковало сообщений об аресте своих российских сотрудников.

Габову вменяется сотрудничество с экстремистской организацией — такой статус российские власти присвоили ФБК, созданному и возглавлявшемуся Навальным. В связи с обвинениями журналисту может грозить тюремный срок продолжительностью до 6 лет.

Напомним, на этой неделе в России был арестован журналист Forbes Сергей Мингазов. Его адвокат сообщил, что вероятно, действия силовиков связаны с его постами в Telegram, осуждавшими российское вторжение в Украину. Его отправили под домашний арест по делу о «фейках» о российской армии.