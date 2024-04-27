ПОЛИТИКА
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В России арестован журналист Reuters?
Пресс-служба судов Москвы сообщила об аресте Константина Габова. Его обвиняют в сотрудничестве с организацией, признанной в РФ экстремистской
В России арестован журналист Reuters?
Константин Габов / Others
27 апреля 2024 г.

Константин Габов был арестован и отправлен в следственный изолятор, сообщает пресс-служба московских судов. В публикации ведомства его называют продюссером британского информагентства Reuters.

Он обвиняется в подготовке видео- и фотоматериалов для Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного покойным российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Новостное агентство Reuters пока не публиковало сообщений об аресте своих российских сотрудников.

Габову вменяется сотрудничество с экстремистской организацией — такой статус российские власти присвоили ФБК, созданному и возглавлявшемуся Навальным. В связи с обвинениями журналисту может грозить тюремный срок продолжительностью до 6 лет.

Напомним, на этой неделе в России был арестован журналист Forbes Сергей Мингазов. Его адвокат сообщил, что вероятно, действия силовиков связаны с его постами в Telegram, осуждавшими российское вторжение в Украину. Его отправили под домашний арест по делу о «фейках» о российской армии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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