Израильские власти обеспокоены тем, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников в связи с продолжающимся делом, касающимся Израиля и Палестины.

По сообщениям израильских СМИ, на этой неделе высокопоставленные чиновники провели экстренные встречи в Тель-Авиве, чтобы обсудить перспективы ордера МУС на арест Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и начальника штаба армии Герци Халеви.

Руководители страны пытаются заручиться поддержкой западных союзников по вопросу расследования МУС текущей войны Израиля в Газе и других преступлений, совершенных израильскими войсками на оккупированном Западном берегу реки Иордан начиная с 2014 года.

Впервые о перспективе ордера на арест Нетаньяху и его соратников написал британский комментатор Дуглас Мюррей в своей статье для New York Post, опубликованной в четверг.

Он написал, что ордер может быть выдан уже «в ближайшие несколько дней». Это не будет означать немедленного суда над Нетаньяху, однако станет серьезным ударом для премьера на международной арене и окажет давление на союзников Израиля, которые являются членами МУС.

В пятницу Нетаньяху заявил, что решение МУС не повлияет на войну в Газе, в результате которой погибли более 34 тыс. палестинцев и разразился масштабный гуманитарный кризис.

«Под моим руководством Израиль никогда не позволит МУС <…> подорвать его базовое право на самозащиту», - говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном в соцсетях.

«Хотя решения, принятые судом в Гааге, не повлияют на действия Израиля, они создадут опасный прецедент, который поставит под угрозу солдат и общественных деятелей», - добавил он.

Израиль неоднократно сталкивался с обвинениями со стороны международных организаций и экспертов по правам человека в том, что война в Газе нарушает международное право.

В результате действий Израиля около 2,3 млн жителей Газы столкнулись с массовым голодом, болезнями и вынужденным переселением.

Дело в МУС ведется параллельно с делом о геноциде, которое ЮАР подала в Международный суд ООН в конце 2023 года. Израиль обвиняется также в игнорировании январского решения Международного суда ООН, которое предписало Тель-Авиву обезопасить гражданское население Газы и отказаться от действий, ведущих к геноциду.

МУС расследует предполагаемые злодеяния Израиля с 2021 года, совершенные Израилем в Газе и на Западном берегу, начиная с 2014 года.

Суд был создан в 2002 году для преследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

В прошлом году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в незаконной депортации украинских детей во время войны в Украине. Он стал третьим мировым лидером после бывшего президента Судана Омара аль-Башира и бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи, которому был выдан такой ордер в период нахождения у власти.