В субботу в ряде университетов США, включая Северо-Восточный университет и Университет штата Аризона, было арестовано более 200 демонстрантов. Это происходит на фоне общенациональной волны протестов в поддержку Палестины, начавшейся после того, как 19 апреля полиция разогнала палаточный лагерь на территории Колумбийского университета.

Как сообщает The New York Times, с тех пор количество задержанных студентов превысило 700 человек.

По словам представительницы Северо-Восточного университета Ренаты Ньюл, на демонстрации проникли «профессиональные организаторы», а использование «едких антисемитских кричалок» стало поводом для полицейского вмешательства.

Протестующие отринули эти обвинения, а антисемитские лозунги, как следует из видео, выкрикивал сторонник Израиля, выступавший против пропалестинских протестов. После этого Ньюл подчеркнула, что «любые намеки на то, что отвратительные антисемитские высказывания иногда допустимы в зависимости от контекста, являются предосудительными».

Студентка Северо-Восточного университета Алина Коудл выразила требования протестующих. Студенты требуют от вузов обнародования своих инвестиций и прекращения сотрудничества с компаниями, которые, по мнению протестующих, поддерживают войну Израиля в Газе.

«Мы хотим, чтобы они перестали инвестировать деньги, которые мы платим за обучение [в сотрудничество с Израилем], — сказала Коудл. — Наша администрация не слушает нас».

Коудл отвергла предположение о проникших на кампус провокаторах и считает, что подавляющее большинство студентов в лагере были студентами Северо-Восточного университета. Также, по ее мнению, большинство еврейских студентов и преподавателей поддерживало протест.

Ранее стало известно, что на фоне арестов другие учебные заведения приняли меры для предотвращения дальнейших протестов. Например, в Гарвардском университете был ограничен доступ на историческую территорию, а в Корнелльском университете четверых студентов отстранили от учебы за участие в пропалестинских акциях.