Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Италия передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, поставки которых ранее не анонсировались.

«Storm Shadow — необыкновенное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние», — сказал он во время посещения завода MBDA в Великобритании, где собирают и модернизируют ракеты.

По информации Defense Blog, Италия приобретает ракеты Storm Shadow с конца 1990-х годов и к настоящему моменту имеет около двух сотен единиц этого оружия. Шаппс также поделился мнением, что Германия должна последовать примеру Италии, Великобритании и Франции в передаче крылатых ракет Украине.

«Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они сделали бы заметную разницу», — рассказал Шаппс в интервью The Times.

Storm Shadow/SCALP EG — это дальнобойная авиационная ракета класса «воздух-земля», предназначенная для уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета может быть оснащена боевой частью массой 450 кг и имеет заявленную дальность пуска более 250 км в экспортном варианте и до 560 км для армий Франции и Британии.

Надо сказать, что итальянское правительство под руководством Марио Драги, а теперь и Джорджи Мелони продолжает передачу тяжелого вооружения Украине, включая гаубицы и реактивные системы. При этом итальянское правительство предпочитает не афишировать эту помощь.