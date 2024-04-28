Россия не пойдет на уступку территорий, аннексированных в ходе войны в Украине, в обмен на разблокирование замороженных за рубежом российских активов. Такую позицию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на публикацию The Wall Street Journal.

«Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Издание WSJ сообщило, что Германия выступает против конфискации замороженных российских средств в пользу Украины. Вместо этого Берлин предлагает «использовать их в качестве рычага» на переговорах, чтобы побудить Москву «уступить территории».

Аналогичную позицию озвучил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предупредил, что изъятие российских активов станет «солидным гвоздем в гроб» западной экономической системы, пообещав жесткий ответ, в том числе в судах.

По данным WSJ, идея Вашингтона конфисковать замороженные активы РФ вызвала неоднозначную реакцию в Германии на фоне опасений создать прецедент для исков к Берлину за нацистские преступления.