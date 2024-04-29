В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что провел телефонный разговор с главным прокурором страны и координатором спецслужб. Они обсуждали возможные связи между бывшим главой нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэлем Обайтеком и проиранской вооруженной группировкой «Хезболла».

«Сегодня я попросил... о визите по ключевому для государственной безопасности вопросу: миллиардные убытки и возможные связи с «Хезболлой» бывшего главы компании Orlen. Граждане должны знать правду», - написал Туск на сайте X, ссылаясь на свои запросы к главному прокурору и координатору секретных служб.

На прошлой неделе государственная компания Orlen заявила, что аннулировала контракты на покупку венесуэльской нефти и нефтепродуктов, которые были подписаны ее подразделением в Швейцарии OTS. Этому предшествовали потери порядка 397 млн долларов за неполученные поставки.

Открытию филиала Orlen в Швейцарии в свою очередь предшествовало предупреждение отдела внутренней безопасности о высоких рисках мошенничества и нарушения нефтяных санкций. Об этом в понедельник сообщило польское новостное агентство Onet. В этом же сообщении агентства говорилось о подозрениях экс-гендиректора Orlen в связях с «Хезболлой».

Представители нефтеперерабатывающей компании не комментировали эти сообщения. Однако они заявили, что в компании «работают соответствующие подразделения, в задачу которых входит проверка потенциальных инвестиций и подрядчиков».

Экс-глава компании Обайтек прокомментировал слова Туска в социальной сети X, заявив, что премьер-министр «ищет скандалы там, где их». Он также отметил, что партия Туска обеспокоена его намерением баллотироваться на предстоящих выборах в Европарламент при поддержке оппозиционной Туску партии «Закон и справедливость».