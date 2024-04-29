ТУРЦИЯ
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Анкара осуждает решение французского парламента
МИД Турции выразил решительный протест против резолюции Национального собрания Франции в отношении событий 1915-1917 годов в Османской империи
Анкара осуждает решение французского парламента
МИД Турции / Others
29 апреля 2024 г.

Резолюция, принятая Национальным собранием Франции 29 апреля 2024 года в отношении ассирийцев и халдеев, не имеет юридической силы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Резолюция, принятая Национальным собранием Франции 29 апреля 2024 года в отношении ассирийцев и халдеев, не имеет юридической силы. В прошлом году французское правительство заявило, что не поддерживает аналогичную резолюцию, принятую ранее Сенатом Франции», — говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве также заявили, что повторное вынесение подобных безосновательных обвинений на повестку дня Национального собрания депутатами правящей партии является «примером попыток искажения исторических событий в угоду политическим интересам». «У парламентов нет полномочий интерпретировать и судить историю», — отметили в МИД.

Анкара подчеркнула, что данная резолюция противоречит Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая предусматривает, что обвинение в геноциде может быть выдвинуто только компетентным судом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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