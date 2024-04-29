Госдеп США установил, что пять израильских подразделений безопасности совершали грубые нарушения прав человека до начала войны в Газе. Ведомство рассматривает ограничение военной помощи одному из них в соответствии с американским законодательством. Остальные четыре подразделения «фактически устранили нарушения». Об этом заявил в понедельник заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

Подразделением, которое, может лишиться американской поддержки, является ультраортодоксальный батальон «Нецах Иегуда».

«Мы продолжаем консультации и взаимодействие с правительством Израиля. Они представили дополнительную информацию об этом подразделении, так что мы продолжаем переговоры», - сказал Патель.

«Эти инциденты произошли задолго до 7 октября. Ни один из них не был совершен в Газе», - отметил Патель.

Согласно закону Лихи, США не могут оказывать помощь иностранным подразделениям сил безопасности, которые достоверно замешаны в нарушениях прав человека. Однако существует исключение, «позволяющее возобновить помощь подразделению, если госсекретарь определит и сообщит Конгрессу, что правительство страны предпринимает эффективные шаги по привлечению к ответственности членов подразделений».

Патель отверг прозвучавшие предположения о том, что США делают Израилю «уникальное предложение», так как ему предоставлено больше времени для представления деталей. При этом он не уточнил, когда именно американской стороне была предоставлена «дополнительная информация».

«Ничего из изложенного мной не противоречит закону Лихи», - заявил спикер Госдепа.

«Если вдруг будет обнаружено, что усилия по исправлению ситуации <…> не соответствуют надлежащим стандартам, то, безусловно, будет введено ограничение», - добавил он.

Патель также не стал уточнять, как должен выглядеть процесс «исправления ситуации». Он отметил лишь, что не знает, предприняло ли соответствующее подразделение какие-либо шаги в этом направлении.