Премьер-министр Испании Педро Санчес в телевизионном обращении к нации заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на вызовы и обвинения. Политик подчеркнул свою решимость продолжать работу на посту главы правительства с удвоенным усердием.

«Я призываю испанское общество снова стать примером. Беды, которые нас преследуют — часть глобального движения. Давайте покажем миру, как защищают демократию», — заявил Санчес.

Санчес также прокомментировал обвинения в коррупции, которые были выдвинуты против его жены, описав их как часть длительной десятилетней кампании по дискредитации его семьи. По его словам, эта кампания не прекратится и в будущем.

Ранее Санчес объявил о временном приостановлении своей публичной деятельности и заявил о необходимости взять паузу для размышлений о своем будущем на посту главы правительства.

Это решение было связано с началом расследования против жены премьера Бегоны Гомес. По некоторым данным, Гомес помогала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В своем предыдущем обращении Санчес указал на ультраправых оппонентов, в частности на лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и главу Vox Сантьяго Абаскаля, как на тех, кто умышленно и скоординировано продвигает обвинения против него в последние месяцы.

Согласно последнему опросу Центра социологических исследований (CIS) Испании, Социалистическая рабочая партия, возглавляемая Педро Санчесом, лидирует среди избирателей. Если бы выборы прошли сейчас, социалисты получили бы 38,6% голосов. Это значительно выше, чем у их основного конкурента Народной партии, которая смогла бы набрать 29,2% голосов. Ультраправая партия Vox, по данным опроса, получила бы около 11% поддержки, в то время как союзники социалистов с левого фланга Sumar набрали бы 7,2%.