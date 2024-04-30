Украинские войска 29 апреля были вынуждены отступить из сел Бердычи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, военные сдали три села к западу от Авдеевки, украинского опорного пункта на востоке, который Россия захватила в начале этого года.

Российские войска за последнюю неделю активно продвинулись в Донецкой области и заняли шесть сел на восточном фронте Украины, что подчеркивает ухудшение ситуации без американской военной помощи, отмечает The New York Times (NYT).

«Ситуация на фронте ухудшилась, — заявил Сырский. — Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои».

«Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил свои основные усилия на нескольких направлениях, создавая значительное преимущество в силах и средствах», — подчеркнул глава ВСУ.

По оценке главнокомандующего, Россия развернула в районе Авдеевки до четырех бригад, чтобы продвинуться дальше к украинским логистическим узлам, таким как город Покровск на востоке.

После того как Россия захватила Авдеевку в феврале, украинские силы отступили на новую линию обороны примерно в 5 км к западу, вдоль ряда небольших сел. Но и эта линия теперь захвачена российскими войсками.

Военные эксперты, которых цитирует NYT, отмечают: военные успехи Москвы связаны со спешкой в российском руководстве. РФ стремится использовать временное окно возможностей для продолжения атак до того, как первая партия нового пакета американской военной помощи прибудет в Украину.

В середине апреля Конгресс США одобрил финансирование Украине в размере $61 млрд. Президент Байден подписал законопроект на прошлой неделе, пообещав ускорить отправку оружия. Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) считает, что в ближайшее время Россия вряд ли сможет добиться значительных успехов к западу от Авдеевки. Украинские силы пока что уступают в численности, но при этом смогли предотвратить продвижение российских войск, которое должно было произойти благодаря их превосходству в силе.