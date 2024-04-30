Премьер-министр Индии Нарендра Моди все чаще использует исламофобию для продвижения своей партии на парламентских выборах. В речах политика все более явно звучат призывы к расколу и критика мусульман, хотя приверженцы ислама составляют около 14% населения Индии.

В серии выступлений, начавшихся 19 апреля, Моди назвал мусульманское меньшинство страны «проникшими и пришлыми». Кроме того, Моди сравнил главного соперника своей партии «Бхаратия Джаната» (BJP) — Индийский национальный конгресс — с исторической мусульманской лигой, поддерживающей Пакистан.

Премьер обвинил Конгресс в стремлении «разграбить» богатства индуистов и перераспределить их среди мусульман. «Конгресс хочет забрать часть прав [индуистов из низших каст] и отдать их своему электорату», — заявил Моди на митинге 28 апреля, намекая на мусульман.

В тот же день Анураг Тхакур, министр информации от правящей партии, заявил на другом митинге, что Конгресс «хочет отдать собственность ваших детей мусульманам». Усиление подстрекательской риторики Моди происходит на фоне попыток BJP заручиться поддержкой ультраправых индуистов, составляющих около 80% населения Индии.

BJP поставила цель получить 370 из 543 мест в парламенте. На выборах в 2019 году партия получила 303 места. Выборы в Индии — крупнейшие в мире. В голосовании принимают участие свыше 1 млрд человек. Результаты будут объявлены 4 июня после шести недель поэтапного голосования.

Критики Моди возмущены его действиями и подали жалобы в избирательную комиссию Индии на предполагаемые нарушения кодекса поведения. На прошлой неделе комиссия направила уведомление BJP, но не предприняла никаких действий. На митинге в Агре, где собрались тысячи сторонников, Моди обвинил Конгресс, который правил десятилетиями после обретения независимости в 1947 году, в потворстве религиозным меньшинствам.

«Политика умиротворения разделила страну на части», — сказал Моди, утверждая, что оппозиционные партии пытаются «украсть» власть у индуистов. Конгресс отрицает эти обвинения и в свою очередь обвиняет BJP в направлении государственных средств миллиардерам, а также в том, что Моди игнорирует безработицу и неравенство.