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Эскалация протестов в Колумбийском университете
Группа пропалестинских демонстрантов забаррикадировалась в здании Гамильтон Холл после отчисления из вуза студентов, отказавшихся покинуть лагерь протеста против действий Израиля в Газе. Колумбийский университет призвал избегать кампуса
Эскалация протестов в Колумбийском университете
Гамильтон Холл / Фото: Reuters / Others
30 апреля 2024 г.

Протестующие в Колумбийском университете промаршировали через кампус и забаррикадировались в здании Гамильтон Холл рано утром во вторник, спустя несколько часов после того, как университет начал отстранять студентов, отказавшихся покинуть пропалестинский лагерь. Университет обратился к студентам с требованием не приходить в кампус во вторник.

После полуночи протестующие начали маршировать по кампусу в Манхэттене, скандируя «Свободу Палестине». Через 20 минут некоторые из них заняли историческое здание Гамильтон Холл, которое было в центре студенческих протестов с 1960-х годов.

Колумбийский университет подтвердил, что протестующие заняли здание и доступ в кампус может быть ограничен. В заявлении рекомендуется сотрудникам и студентам «избегать посещения кампуса».

Студенты протестуют в пропалестинском лагере почти две недели. К установленному университетом сроку в понедельник многие протестующие его покинули, но там все еще оставалось несколько десятков студентов и около 80 палаток.

Группа «Колумбийский университет против апартеида» (Columbia University Apartheid Divest), организовавшая поляну протеста, сообщила, что Гамильтон Холл захвачен «самостоятельной группой» с требованием к университету прекратить инвестиции в компании, ведущие бизнес в Израиле.

Гамильтон Холл неоднократно был в эпицентре студенческого активизма, в том числе во время протестов против войны во Вьетнаме и апартеида в ЮАР. В 1992 году студенты заняли его в знак протеста против строительства исследовательского комплекса на месте убийства Малкольма Икса.

Стоит отметить, что в университетах США продолжаются протесты против израильского вторжения в Газу и сотрудничества вузов с Израилем. Ранее руководство Колумбийского университета пообещало отчислить протестующих студентов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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