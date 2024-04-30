ПОЛИТИКА
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Нападение с мечом в Лондоне: погиб 13-летний мальчик
Пять человек были ранены в результате нападения с мечом на северо-востоке Лондона:  позже 13-летний мальчик скончался в больнице. 36-летний нападавший арестован, инцидент «не связан с терроризмом»
Нападение с мечом в Лондоне: погиб 13-летний мальчик
Фото: AP / Others
30 апреля 2024 г.

Пять человек были ранены в результате нападения с мечом на северо-востоке Лондона. Среди пострадавших оказались два полицейских и два гражданских лица. Столичная служба скорой помощи сообщила, что медики «были вызваны на место происшествия» и «отвезли всех пятерых в больницу».

Скотленд-Ярд подтвердил, что нападавший 36-летний мужчина был задержан на месте и «подвергнут воздействию электрошокером», а затем арестован. Телеканал Sky News распространил видео с нападавшим. На кадрах можно увидеть одетого в желтую толстовку мужчину с мечом возле метростанции.

Представитель лондонской полиции впоследствии подтвердил, что один из пострадавших — 13-летний мальчик, скончался от полученных ран. «Инцидент, по всей видимости, не был связан с «террором», — заявили в полиции Лондона.

Мэр Лондона Садик Кхан выразил свои соболезнования: «Мое сердце разрывается не только из-за того, что этот ребенок потерял жизнь, но и потому, что два члена наших экстренных служб рискнули своей безопасностью, чтобы уберечь других от опасности».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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