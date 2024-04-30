Обладатель четырех «Грэмми», канадский артист эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, перевел около 2 млн долларов из своего гуманитарного фонда XO на помощь жителям Газы, страдающих от нехватки продовольствия из-за действий Израиля.

Средства The Weeknd пойдут на покупку 1500 тонн пшеничной муки, из которой будет выпечено 18 млн буханок хлеба для почти 160 тыс. палестинцев.

Пожертвование было сделано совместно с Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). Ранее, в декабре 2023 года, артист уже жертвовал ВПП $2,5 млн на закупку 820 тонн продуктов для палестинцев.

Он также призвал поклонников присоединиться к сбору средств для голодающих в Газе.

«Щедрая поддержка Эйбела окажет жизненно важную помощь тысячам палестинских семей, которые ежедневно борются с голодом. Мы благодарны за его вклад и поддержку», — сказала директор ВПП по Ближнему Востоку, Северной Африке и Восточной Европе Корин Флейшер.

«Голод - проблема, созданная человеком, и она решаема. Благодаря пожертвованию семьи и дети получат необходимую пищу», — отметил глава ВПП США Баррон Сегар.

По данным ООН, в Газе достигнут максимальный уровень продовольственного кризиса, означающий голод или гуманитарную катастрофу. Жители исчерпали все стратегии выживания.

Надо сказать, что The Weeknd известен своей филантропической деятельностью и регулярно жертвует миллионы на благотворительность, в том числе на помощь бездомным и пострадавшим от стихийных бедствий.