Вакцина против коронавируса Covishield от AstraZeneca может в редких случаях вызывать состояние, приводящее к образованию тромбов и снижению уровня тромбоцитов. Это состояние известно как синдром тромбоза с тромбоцитопенией (TTS). Об этом говорится в заявлении производителя вакцин.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что Covishield может иметь опасные для жизни побочные эффекты. Эта вакцина была разработана британо-шведской компанией в сотрудничестве с Оксфордским университетом и производится Индийским институтом сыворотки. Препарат широко применяли более чем в 150 странах, включая Великобританию и Индию.

Некоторые исследования, проведенные во время пандемии, показали, что вакцина на 60–80% эффективна в защите от нового коронавируса. Однако дальнейшие исследования независимых лабораторий показали, что у некоторых людей после вакцинации Covishield могут образовываться тромбы, что может привести к летальному исходу.

Граждане Великобритании, пострадавшие от вакцины, подали коллективный иск против производителя медикаментов, в котором утверждалось, что вакцина привела к смерти и тяжелым травмам. Группа потребовала от фармкомпании возместить ущерб в размере до 100 млн фунтов стерлингов примерно для 50 пострадавших.

Один из истцов утверждал, что вакцина вызвала у него необратимое повреждение мозга после образования тромба, что помешало ему работать.

Хотя AstraZeneca оспаривает эти утверждения, в одном из судебных документов компания признала, что вакцина «в очень редких случаях может вызывать TTS», или синдром тромбоза с тромбоцитопенией, который характеризуется образованием тромбов и снижением уровня тромбоцитов у людей. При этом компания признала, что механизм причинной связи неизвестен.

«Кроме того, TTS также может возникать при отсутствии вакцины AstraZeneca (или любой вакцины). Причинно-следственная связь в каждом конкретном случае будет предметом экспертных показаний», — подчеркнули в компании.

Признание AstraZeneca противоречит заявлению компании в 2023 году о безопасности вакцины и отсутствии рисков образования тромбов.