Анкара пережила сильнейший ливень, который обрушился на город в вечерние часы. Проливной дождь с грозами нарушил жизнь в турецкой столице, вызвав крупные подтопления в некоторых районах.

В Кечиорене ситуация была критической - вода затопила многие улицы и проспекты, машины оказались в ловушке на залитых дорогах, а дома и офисы оказались под водой. В Синджане и Йенимахалле также фиксировались подтопления, некоторые районы остались без электричества.

Интенсивный ливень вынудил людей искать укрытие на остановках и в метро. Станция метро Бешевлер также была затоплена, пассажиры какое-то время оставались заблокированными на станции.

Подземные переходы оказались полностью подтоплены, полиция закрыла въезды и выезды в целях безопасности. Часть застрявших на дорогах автомобилей пришлось эвакуировать при помощи эвакуаторов.

В чрезвычайные службы поступило около 1300 сообщений о подтоплениях. На направлении Элмадаг-Кырыккале движение было полностью парализовано из-за наводнения, образовались огромные автомобильные заторы.

«На данный момент не поступало сообщений о жертвах», — заявил губернатор Анкары Васип Шахин. По данным мэрии, в городе выпало около 70 кг осадков на квадратный метр.