Дональд Трамп заявил, что не исключает строительство лагерей для содержания нелегальных мигрантов в случае своего переизбрания.

«Я бы ничего не исключал. Но в них не будет особой необходимости», — заявил Трамп, объяснив это тем, что мигрантов, незаконно пребывающих в США, планируется как можно скорее депортировать в страны их происхождения.

«Мы не оставим их [незаконных мигрантов] в стране. Мы их выдворим», — подчеркнул экс-президент. При этом Трамп уточнил, что намерен использовать Национальную гвардию для помощи в планируемой депортации.

«Думаю, Национальная гвардия сможет справиться. Если они не смогут, тогда я привлеку военных», — отметил политик.

Журналист Time в ответ на это уточнил, что в США действует закон 1878 года, запрещающий использование вооруженных сил против гражданских лиц. «Ну, это не гражданские лица. Это люди, которые незаконно находятся в нашей стране. Это вторжение в нашу страну», — ответил политик.

Миграция стала центральным пунктом кампании Трампа против президента Джо Байдена. Республиканцы утверждают, что большинство американцев называют нелегальную иммиграцию главной проблемой США, якобы такие данные приводят опросы общественного мнения.

В своих предвыборных выступлениях Трамп нередко использует уничижительные термины для описания нелегальных мигрантов, называя их «животными» при обсуждении предполагаемых преступных действий и говоря, что они «отравляют кровь нашей страны».

Из-за этих высказываний критики Трампа обвиняют его в ксенофобии и использовании нацистской риторики. В 2023 году в интервью Трамп заявил, что хотел бы стать диктатором на день, чтобы закрыть южную границу.