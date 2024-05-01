Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о решении страны подключиться к делу о геноциде, возбужденному Южной Африкой против Израиля в Международном суде ООН.

«Мы, как Турция, приняли решение вмешаться в дело, возбужденное Южной Африкой против Израиля в Международном суде», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с индонезийским коллегой в Анкаре.

Глава турецкого МИД жестко раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, где обнаружены массовые захоронения и гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети.

«В 21 веке, когда в Газе люди умирают от голода, а на террориториях, которые покинула израильская армия, обнаруживаются массовые захоронения, чего еще ждет международное сообщество? Теперь очевидна необходимость принятия принудительных мер», — подчеркнул Фидан. Он предупредил, что «кровь, пролитая в Газе, — это не только кровь палестинцев».

«В Газе человечество проходит испытание», — подчеркнул глава турецкой дипломатии. Министр призвал страны, поддерживающие Израиль, «как можно скорее очнуться», иначе последствия могут быть катастрофическими.

«Мы стоим перед выбором. Либо мы будем на стороне закона и человечности, либо все вместе заплатим цену за проблемы, порожденные угнетением», — предостерег турецкий дипломат.

По словам Фидана, решение Анкары вмешаться в судебный процесс стало результатом длительной юридической и политической подготовки, в том числе консультаций с союзниками. Он подчеркнул намерение добиваться присоединения к делу и других стран.

«Когда юридический документ нашей работы будет завершен, мы подадим официальное заявление в Международный суд», — пояснил глава МИД. Как заверил Фидан, Турция «в любом случае продолжит поддерживать палестинский народ».