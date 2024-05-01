В московском аэропорту Внуково после нескольких дней задержания было депортировано 643 граждан Таджикистана.

«В период с 26 по 30 апреля (на 20:00) из 3101 прилетевших в аэропорт Внуково граждан Таджикистана после многодневного содержания без соответствующих условий российскими властями депортированы 643 таджикистанца», - говорится в МИД Таджикистана.

Министерство иностранных дел Таджикистана вновь рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

«В настоящее время данные граждане также содержатся в бесчеловечных условиях в зонах временного содержания аэропорта Внуково и ожидают отправки на родину», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Лавров объяснил главе МИД Таджикистана, что тщательные проверки иностранных граждан при въезде в Россию - временная мера, принятая после теракта в московском торговом центре «Крокус Сити Молл».

«Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», - отметили в МИД России.

Таджикистан вручил российскому послу ноту протеста из-за «массовой дискриминации» своих граждан в России после теракта. В субботу гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию на неопределенный период.