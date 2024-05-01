Иордания заявила, что два ее конвоя с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Газу, подверглись в среду нападению «израильских поселенцев-экстремистов». МИД страны «самым решительным образом» осудил нападение. Нападение было совершено неподалеку от КПП «Керем-Шалом» между Израилем и Газой, говорится в сообщении.

«МИД считает, что неспособность израильского правительства защитить гуманитарные конвои и то, что оно позволило атаковать их, является грубым нарушением его юридических обязательств как оккупирующей державы, а также обязательств обеспечить доставку помощи в Газу», - заявили в ведомстве.

В отправке конвоя с гуманитарной помощью из Иордании принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это реальный и важный прогресс. Но многое еще предстоит сделать», - сказал Блинкен во вторник во время визита в Иорданию.

«Мы должны убедиться, что наше внимание сосредоточено не только на вводимых ресурсах, но и на воздействии, а также на оценке того, насколько эффективна помощь, в которой нуждаются люди», — добавил американский дипломат.

Изначально колонна с гумпомощью должна была ехать через КПП «Бейт-Ханун»/«Эрез», однако была перенаправлена в «Керем-Шалом». МИД Иордании предположил, что изменение маршрута было предпринято до нападения. Грузовики везли гуманитарную помощь, включая продукты питания и муку, собранную Иорданской хашимитской благотворительной организацией. Официальный представитель Иордании во вторник заявил, что груз прокормит от 100 до 150 семей в течение недели.

Между тем Газа нуждается в куда более значительных объемах помощи. ООН неоднократно предупреждала, что многим из 2,3 млн жителей палестинского эксклава угрожает голодная смерть.

После посещения Иордании госсекретарь Блинкен отправился в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Перед этим он пообещал настаивать на согласовании «четкого списка» товаров, необходимых в Газе, и призвать исключить «произвольные отказы». Подобные действия израильских властей, как ранее заявляли гуманитарные группы, служат одной из главных причин дефицита помощи для жителей Газы.