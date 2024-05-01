Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил поздравительное сообщение в честь 60-летия со дня основания Турецкой телерадиовещательной корпорации (TRT). Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

«Поздравляю Турецкую телерадиовещательную корпорацию, которая уже 60 лет предоставляет нашим гражданам свои знания и опыт, соблюдая принципы ответственной, объективной и принципиальной журналистики», — говорится в сообщении президента.

Глава государства подчеркнул, что корпорация обладает эффективной корпоративной структурой и умело использует цифровые технологии.

«TRT, осознавая ответственность, которую налагает общественное вещание, продолжает своим динамичным составом и передовым опытом представлять ценности, историю, культуру, мощь и голос нашей страны всему миру», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган также отметил разнообразие контента TRT, включающего новости, спорт, документальные фильмы и детские программы.

Президент признал важную роль корпорации в подготовке талантливых теле- и радиоведущих, что тем самым является своего рода школой для отрасли.

«Я уверен, что TRT продолжит эту успешную деятельность и впредь. В связи с годовщиной основания я поздравляю всех сотрудников TRT и передаю свои сердечные приветы», — заключил Реджеп Тайип Эрдоган.