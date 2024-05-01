ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган поздравил TRT
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил TRT с 60-летием
Президент Эрдоган поздравил TRT
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил TRT с 60-летием / Photo: AA
1 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил поздравительное сообщение в честь 60-летия со дня основания Турецкой телерадиовещательной корпорации (TRT). Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

«Поздравляю Турецкую телерадиовещательную корпорацию, которая уже 60 лет предоставляет нашим гражданам свои знания и опыт, соблюдая принципы ответственной, объективной и принципиальной журналистики», — говорится в сообщении президента.

Глава государства подчеркнул, что корпорация обладает эффективной корпоративной структурой и умело использует цифровые технологии.

«TRT, осознавая ответственность, которую налагает общественное вещание, продолжает своим динамичным составом и передовым опытом представлять ценности, историю, культуру, мощь и голос нашей страны всему миру», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган также отметил разнообразие контента TRT, включающего новости, спорт, документальные фильмы и детские программы.

Президент признал важную роль корпорации в подготовке талантливых теле- и радиоведущих, что тем самым является своего рода школой для отрасли.

«Я уверен, что TRT продолжит эту успешную деятельность и впредь. В связи с годовщиной основания я поздравляю всех сотрудников TRT и передаю свои сердечные приветы», — заключил Реджеп Тайип Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us