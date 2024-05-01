Генеральный директор Турецкой государственной телерадиокомпании (TRT) Мехмет Захид Собаджи выступил на гала-концерте, посвященном 60-летию национальной медиакорпорации. Гендиректор выразил гордость за достижения компании за прошедшие десятилетия. «Мы испытываем гордость и радость, оставляя позади 60 лет, полных достижений», — заявил он.

Собаджи подчеркнул роль TRT в продвижении видения Турции на международной арене. «Как государственная телерадиокомпания Турции, мы доносим видение нашей страны до 7 континентов через наши трансляции на разных языках и диалектах», — отметил он, добавив, что TRT «вещает на родных языках большинства населения мира».

Гендиректор с гордостью констатировал, что в настоящее время «TRT находится в числе самых уважаемых телерадиокомпаний мира». Он отметил особые успехи Турции, достигнутые в период правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который, по словам Собаджи, привел страну к «огромному рывку вперед».

Позже с речью выступил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. «Я от всей души поздравляю семью TRT с 60-летним юбилеем государственного вещания», — сказал он, отметив уникальную образовательную миссию телерадиокомпании.

Алтун подчеркнул важную роль TRT в освещении международных событий, которые часто игнорируются или искажаются западными СМИ. «TRT ведет борьбу за своевременное и правдивое освещение международных событий», — заявил он, приведя в качестве примера протесты против Израиля в американских университетах, полностью проигнорированные «западными медиа-монополиями».

«TRT следит за этими событиями с самого начала и таким образом пытается вести борьбу за правду на международной арене», — подчеркнул Алтун, добавив, что такие организации, как TRT, «стремятся рассказать всему миру о студентах и академиках, которые протестуют против израильского геноцида».