Президент США Дональд Трамп пригрозил военным ответом на последнее заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
В своем посте на платформе Truth Social глава Белого Дома назвал слова Медведева «чрезвычайно провокационными» и сообщил, что отдал приказ разместить две ядерные подводные лодки в «соответствующих регионах» на случай, если высказывания российского политика не ограничатся риторикой.
«Слова имеют огромное значение и могут привести к непреднамеренным последствиям. Надеюсь, что это не тот случай», — подчеркнул Трамп, отметив, что внимательно следит за ситуацией.
Напомним, что ранее Трамп назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и посоветовал ему «следить за словами». Последний в ответ призвал американского президента «вспомнить фильмы про ходячих мертвецов и опасность мертвой руки».
Как отмечает Deutsche Welle, Медведев, по всей видимости, имел в виду систему «Периметр», иначе называемую «Машиной Судного дня» или «Мертвой рукой». Это автоматическая система запуска российских ядерных ракет по территории США в случае ядерного удара по территории РФ и гибели ее высшего руководства. В российских ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) утверждали, что такая система, созданная еще в советские времена, действительно существует.
Отметим, что заявление Трампа, связанное с ядерными подлодками, стало самой жесткой риторикой, использованной им за последнее время в отношении России.
Ранее президент США пригрозил Москве новыми мерами, если Кремль в течение 10 дней не согласится на прекращение войны в Украине.