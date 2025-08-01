ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Медведев заговорил про мертвую руку, а Трамп выдвинул ядерные подлодки
Словесное противостояние между главой Белого Дома и зампредседателя Совбеза России продолжает обостряться
Медведев заговорил про мертвую руку, а Трамп выдвинул ядерные подлодки
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и президент США Дональд Трамп / Reuters
1 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп пригрозил военным ответом на последнее заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

В своем посте на платформе Truth Social глава Белого Дома назвал слова Медведева «чрезвычайно провокационными» и сообщил, что отдал приказ разместить две ядерные подводные лодки в «соответствующих регионах» на случай, если высказывания российского политика не ограничатся риторикой.

«Слова имеют огромное значение и могут привести к непреднамеренным последствиям. Надеюсь, что это не тот случай», — подчеркнул Трамп, отметив, что внимательно следит за ситуацией.

Напомним, что ранее Трамп назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и посоветовал ему «следить за словами». Последний в ответ призвал американского президента «вспомнить фильмы про ходячих мертвецов и опасность мертвой руки».

recommended

Как отмечает Deutsche Welle, Медведев, по всей видимости, имел в виду систему «Периметр», иначе называемую «Машиной Судного дня» или «Мертвой рукой». Это автоматическая система запуска российских ядерных ракет по территории США в случае ядерного удара по территории РФ и гибели ее высшего руководства. В российских ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) утверждали, что такая система, созданная еще в советские времена, действительно существует.

Отметим, что заявление Трампа, связанное с ядерными подлодками, стало самой жесткой риторикой, использованной им за последнее время в отношении России.

Ранее президент США пригрозил Москве новыми мерами, если Кремль в течение 10 дней не согласится на прекращение войны в Украине.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us