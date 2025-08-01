Президент США Дональд Трамп пригрозил военным ответом на последнее заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

В своем посте на платформе Truth Social глава Белого Дома назвал слова Медведева «чрезвычайно провокационными» и сообщил, что отдал приказ разместить две ядерные подводные лодки в «соответствующих регионах» на случай, если высказывания российского политика не ограничатся риторикой.

«Слова имеют огромное значение и могут привести к непреднамеренным последствиям. Надеюсь, что это не тот случай», — подчеркнул Трамп, отметив, что внимательно следит за ситуацией.

Напомним, что ранее Трамп назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и посоветовал ему «следить за словами». Последний в ответ призвал американского президента «вспомнить фильмы про ходячих мертвецов и опасность мертвой руки».