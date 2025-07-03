В Луганске в результате взрыва погиб Манолис Пилавов, возглавлявший местную администрацию с 2014 по 2023 год. Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко в центре города. Об этом сообщили российские экстренные службы.

По данным российских телеграм-каналов, взрыв прогремел у здания краеведческого музея, где в тот момент проходило открытие выставки, посвященной операции «Поток». Устройство, по предварительным данным, было установлено на крыльце и приведено в действие дистанционно в момент, когда Пилавов проходил мимо.

В назначенной Россией администрации Луганской области сообщили о гибели одного человека и трех раненых. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства устанавливаются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Назначены взрыво-техническая и другие экспертизы.

С 2015 года Пилавов находился в розыске Службы безопасности Украины. Ему вменялись действия, направленные на свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и участие в создании террористической организации.

Менее чем за сутки до этого, вечером 2 июля, в поселке Коренево Курской области при ракетном ударе по штабу российских морпехов погиб генерал-майор Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего ВМФ России. Ранее он командовал 155-й бригадой морской пехоты, участвовавшей в боях под Киевом, в Мариуполе и на территории Курской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.