ПОЛИТИКА
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В деле Boeing еще одна таинственная смерть
Один из ключевых свидетелей против компании, сообщивший о неисправностях самолетов, умер от внезапного инфаркта
В деле Boeing еще одна таинственная смерть
фото AP / AP
2 мая 2024 г.

В деле против авиакомпании Boeing умер второй ключевой разоблачитель — Джошуа Дин, бывший аудитор качества в компании Spirit AeroSystems, поставщика Boeing. Дин умер в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала внезапная агрессивная инфекция.

Свидетель заболел чуть более двух недель назад, у него возникли проблемы с дыханием. Несмотря на интенсивное лечение, включая использование аппарата искусственной вентиляции легких, Дин скончался через несколько дней.

Аудитор одним из первых выразил обеспокоенность по поводу того, что руководство Spirit, возможно, игнорирует критические производственные дефекты самолетов Boeing 737 Max. Он задокументировал свои наблюдения, включая неправильно просверленные отверстия в задней переборке давления — критически важном компоненте для поддержания давления в кабине.

В апреле 2023 года компания Spirit уволила Дина, и он считал это местью за то, что он раскрыл недостатки самолета.

Смерть Дина вызывает тревогу, поскольку ей предшествовала кончина Джона Барнетта — первого ключевого разоблачителя неполадок самолетов Boeing. Барнетт покончил с собой в марте, будучи втянутым в судебный процесс. Незадолго до смерти он утверждал, что его преследуют за раскрытие проблем безопасности с Boeing 787 Dreamliner.

Остался последний ключевой разоблачитель неисправностей на самолетах — инженер Boeing Сэм Салехпур. В апреле он выступил перед законодателями в Конгрессе и дал разоблачительные показания, раскрывающие культуру внутри Boeing, в которой приоритет отдается выпуску дефектных компонентов, несмотря на риски для безопасности. Салехпур, более 17 лет проработавший в Boeing, также заявил, что столкнулся с местью за то, что поднял вопросы безопасности относительно популярных моделей 787 Dreamliner и 777.

Хотя Boeing признал наличие недостатков, он заверил, что предпринимает постоянные усилия по улучшению ситуации. Компания оспорила заявления Салехпура относительно безопасности Dreamliner, сославшись на обширные испытания, которые якобы не выявили признаков усталости материала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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