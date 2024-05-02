Госдепартамент США обвинил Россию в использовании химического оружия против украинских военных. Согласно заявлению, российские войска применили хлорпикрин, удушающее вещество, с целью вытеснения украинских сил с укрепленных позиций для тактического преимущества на фронте.

«Использование таких химикатов вероятно вызвано желанием российских войск выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактического успеха на поле боя», — говорится в заявлении. Также отмечается, что российские военные используют химические вещества как репрессивный метод для подавления недовольства населения на оккупированных территориях.

Хлорпикрин, занесенный в черный список Организацией по запрещению химического оружия, использовался немецкими войсками во время Первой мировой войны.

Украинские военные сообщили, что, кроме хлорпикрина, российские войска использовали гранаты со слезоточивым газом. По меньшей мере 500 украинских солдат получили медицинскую помощь после воздействия токсичных веществ. Один погиб, задохнувшись.

Госдепартамент США в своем сообщении отметил, что украинские солдаты, оказавшиеся в траншеях без противогазов, вынуждены либо бежать под обстрелом противника, либо задыхаться от химических веществ. Госдеп также заявил, что передает Конгрессу заключение об использовании российскими войсками химического оружия против украинских военных.

В заявлении Госдепартамента указано, что российские войска нарушают Конвенцию ОЗХО, продолжая применять химические вещества на поле боя, как это происходило и раньше, например, в случае отравления Алексея Навального в 2020 году и Сергея Скрипаля в 2018 году. Москва отрицает свою причастность к данным инцидентам.

Ранее США ввели санкции против российских организаций, связанных с разработкой химического и биологического оружия, включая войска радиологической, химической и биологической защиты Минобороны России.