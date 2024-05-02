Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку войск в Украину, так как его главная стратегическая цель: не дать России победить. Об этом он заявил в интервью The Economist.

«Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что мы столкнулись с человеком, который ничего не исключает. Мы были слишком нерешительны, определяя границы наших действий для агрессора», — отметил Макрон. Он подчеркнул, что Европа должна «продолжать помогать, дать Украине средства для сопротивления», но при этом «сдерживать, не давая полной ясности» в своих намерениях. «В противном случае мы сами себя ослабляем», — пояснил президент.

«У меня четкая цель: Россия не может победить в Украине. Если она победит, в Европе не будет безопасности», — заявил Макрон. Он призвал не «исключать» возможность остановить РФ, иначе «Россия не остановится» и другие соседи окажутся под угрозой.

Ранее Макрон уже заявлял о возможном вводе войск НАТО на Украину, что вызвало дискуссию среди союзников. Некоторые страны, как Литва и Канада, поддержали такую перспективу, но большинство выступило против прямого вмешательства.

По данным СМИ, заявления Макрона об Украине усилили напряженность в его отношениях с канцлером Германии Олафом Шольцем.