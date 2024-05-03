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Кремлю не понравились слова Макрона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень опасными» заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину
Кремлю не понравились слова Макрона
Дмитрий Песков / Фото: Reuters / Others
3 мая 2024 г.

Кремль жестко раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова «очень опасными».

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины. Это очень опасная тенденция, мы внимательно за этим наблюдаем и продолжаем, и будем продолжать нашу «специальную военную операцию» (так в РФ называют войну в Украине — прим. ред.) до достижения всех поставленных целей», — сказал Песков.

Он также раскритиковал слова главы МИД Британии о праве Украины наносить удары по России, назвав это «прямой эскалацией напряженности», потенциально опасной для европейской безопасности.

Напомним, ранее Макрон в интервью The Economist заявил, что Запад может отправить войска в Украину, если российские силы прорвут фронт и Киев обратится с такой просьбой. «Исключать это априори — значит не усвоить уроки последних двух лет», — сказал французский лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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