Кремль жестко раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова «очень опасными».

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины. Это очень опасная тенденция, мы внимательно за этим наблюдаем и продолжаем, и будем продолжать нашу «специальную военную операцию» (так в РФ называют войну в Украине — прим. ред.) до достижения всех поставленных целей», — сказал Песков.

Он также раскритиковал слова главы МИД Британии о праве Украины наносить удары по России, назвав это «прямой эскалацией напряженности», потенциально опасной для европейской безопасности.

Напомним, ранее Макрон в интервью The Economist заявил, что Запад может отправить войска в Украину, если российские силы прорвут фронт и Киев обратится с такой просьбой. «Исключать это априори — значит не усвоить уроки последних двух лет», — сказал французский лидер.