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Лондон наказал поселенцев-экстремистов
МИД Великобритании выпустил заявление о внесении двух организаций и нескольких человек под санкции за организацию насилия в отношении мусульман на Западном берегу
Лондон наказал поселенцев-экстремистов
Дэвид Кэмерон / Photo: AFP
3 мая 2024 г.

Великобритания внесла в санкционный список две израильские экстремистские организации и четырех поселенцев. Они обвиняются Лондоном в насильственных акциях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в МИД Великобритании.

Речь идет о группах Hilltop Youth и Lehava, которые, по мнению ведомства, занимались подстрекательством и поощрением насилия против палестинских общин на Западном берегу. Четыре человека, против которых были введены санкции, несут ответственность за нарушения прав человека в этих общинах, говорится в заявлении.

Среди них Ноам Федерман, который занимался подготовкой поселенческих групп к насильственным акциям, и Элиша Йеред, который оправдывал убийства палестинцев на религиозной почве.

Случаи нападения на палестинские общины на Западном берегу были нередки еще до наступления Израиля на Газу в октябре 2023 года, но после начала войны их стало еще больше. Участились рейды израильских военных, спланированные насильственные акции со стороны поселенцев и спонтанные уличные нападения на палестинцев.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что поселенцы-экстремисты подрывают безопасность и стабильность, угрожая перспективам мира.

«Израильские власти обязаны приструнить виновных. Великобритания без колебаний примет дальнейшие меры, если потребуется. Включая дальнейшие санкции», — сказал он.

На тех, кто попал под санкции, будут наложены финансовые ограничения и ограничения на поездки. В феврале Великобритания уже ввела санкции в отношении четырех граждан Израиля по тем же обвинениям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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