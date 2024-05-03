В результате проливных дождей, обрушившихся на самый южный штат Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, погиб 31 человек и более 70 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщили местные власти. Ожидается, что число жертв будет расти.

По данным службы гражданской обороны региона, около 17 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В штате, граничащем с Уругваем и Аргентиной, стихийное бедствие охватило более 200 городов.

В некоторых населенных пунктах улицы превратились в реки, а дороги и мосты были разрушены. Ливни также вызвали оползни и частичное разрушение плотины на одной из гидроэлектростанций.

Другая плотина, в городе Бенто-Гонкалвес, также находится под угрозой обрушения, заявили власти. Объявлена срочная эвакуация живущих поблизости людей.

«Это не просто очередная критическая ситуация. Это, пожалуй, самый катастрофический случай, когда-либо зафиксированный в штате», - заявил губернатор Рио-Гранде-ду-Сул Эдуардо Лейте в четверг в социальных сетях.

Он добавил, что число погибших, скорее всего, возрастет — власти не могут добраться до некоторых населенных пунктов.

В четверг президент Луис Инасио Лула да Силва отправился в штат, чтобы посетить пострадавшие районы и обсудить с губернатором спасательные работы.