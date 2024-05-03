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Франция: РФ потеряла полмиллиона солдат — погибшими и ранеными
Глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью российской газете оценил потери армии РФ в полмиллиона человек, включая 150 тыс. погибших
Франция: РФ потеряла полмиллиона солдат — погибшими и ранеными
По оценкам Франции, в ходе вторжения России в Украину погибло 150 тыс. российских солдат / Photo: Reuters
3 мая 2024 г.

По оценкам Франции, в ходе вторжения России в Украину погибло 150 тыс. российских солдат. Об этом заявил министр иностранных дел Стефан Сежурне в интервью.

В беседе с российским изданием «Новая газета Европа» французский дипломат сказал, что Париж оценивает общие российские потери в войне, включая раненых, в приблизительно 500 тыс. человек.

«Европа и ее партнеры останутся едины и полны решимости столько, сколько потребуется. Военный проигрыш России уже очевиден. Мы оцениваем российские военные потери в 500 тыс. человек, включая 150 тыс. погибших», - сказал он.

Россия не раскрывает информацию о своих потерях на поле боя.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне погибли около 180 тыс. военнослужащих с российской стороны.

По оценкам Великобритании, общая цифра российских потерь, включая погибших и раненых, достигает 450 тыс. человек.

В апреле «Би-би-си» со ссылкой на собственных журналистов, независимую медиагруппу «Медиазона» и волонтеров сообщала о гибели более 50 тыс. военнослужащих РФ.

Горячая фаза войны между Россией и Украиной идет уже третий год, начавшись с внезапно объявленного наступления РФ 22 февраля 2022 года.

Некоторые военные аналитики считают, что Россия может быть на пороге нового крупного наступления, предрекая его начало на рубеже мая и июня текущего года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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