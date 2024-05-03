Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в рабочем офисе Долмабахче членов совета директоров Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MÜSİAD).

В ходе своего выступления президент Эрдоган отметил, что Турция занимает первое место по объемам гумпомощи в Газу - около 50 тыс. тонн.

«Мы ввели экспортные ограничения на 54 категории товаров, чтобы вынудить Израиль пойти на перемирие и увеличить объем помощи. А со вчерашнего дня полностью остановили экспортно-импортные операции с Израилем», — заявил глава государства.

«Мы не стремимся к вражде и конфликтам ни с одной страной. Мы не хотим видеть войн, крови и слез в нашем регионе», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что «все религии хотят жить в мире, благополучии и стабильности». «Мы знаем, как Запад будет давить на нас из-за этого решения. Но я говорю всем <…> — мы будем стоять твердо, не поддадимся давлению, ибо путь, по которому мы идем – это путь поддержки угнетенных», — заявил президент.

«Кроме Аллаха, никакая сила не сможет вынести стоны более 40 тыс. убитых в Газе детей, женщин и стариков, — сказал Эрдоган. — Мне говорят, это вызовет трудности. Но я отвечаю - мы верим, что только Аллах способен устранить все трудности. Мы поступаем правильно, ведь если не встанем на их сторону, то завтра, когда с нами случится подобное, кто встанет на нашу?»

«Наша единственная цель - вынудить пойти на перемирие правительство Нетаньяху, разнуздавшееся ввиду безусловной военной и дипломатической поддержки Запада. Когда перемирие будет объявлено и в Газу будет поступать достаточно помощи – цель будет достигнута. Этот шаг Турции послужит примером другим недовольным странам», — резюмировал президент.