Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин провели в пятницу телефонный разговор. Этому предшествовала напряженность, связанная с ростом случаев отказа во въезде трудовым мигрантам из Таджикистана.

В пресс-службе администрации президента РФ сообщили, что в ходе разговора между главами государств была обозначена «уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться». Представители Кремля также добавили, что «братские отношения» народов обеих стран не должны пострадать.

На официальном сайте главы Таджикистана также было опубликовано сообщение. Там говорится, что разговор был в том числе посвящен «взаимодействию в сфере трудовой миграции».

Контакт первых лиц обеих стран состоялся спустя несколько дней после обсуждения главами дипломатических ведомств проблемы таджикских мигрантов, которым массово стали отказывать во въезде в РФ.

При этом во время публичного обсуждения ситуации на уровне МИД обоих государств, стороны формулировали разные точки зрения. Согласно версии таджикского ведомства, существует проблема «негативного отношения к гражданам Таджикистана», а также «нарушения прав и свобод» трудовых мигрантов на территории РФ. В то время как российский МИД описывал ситуацию как «меры по профилактике терроризма».

К концу апреля аэропортах России и у наземных пограничных пунктов скопилось более 4 тыс. граждан стран Центральной Азии. Власти Кыргызстана и Таджикистана рекомендовали согражданам отложить свои поездки в РФ на неопределенный срок.

Трудности, с которыми стали сталкиваться мигранты из центральноазиатских стран на территории РФ, начались после трагедии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Тогда на посетителей зала было совершенно нападение группы вооруженных людей — в результате расстрела погибли десятки человек. По версии российских следственных органов, к расстрелу были причастны граждане Таджикистана.