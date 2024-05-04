Сопротивление оккупации – это уже не война между Израилем и Палестиной, а борьба между угнетателями и угнетенными во всем мире. Как стало известно из дипломатических источников, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на 15-м саммите Организации исламского сотрудничества в Банжуле.

«История ислама полна свидетельств разрушительных распрей. Мы не можем повторить эти ошибки сегодня. Палестинское дело не может быть принесено в жертву региональному соперничеству. Никто из нас не имеет права решать наши проблемы или соперничество посредством крови палестинцев. Если солидарность и единство исламского мира будут утрачены, единственным победителем станет Израиль и его сторонники», — сказал турецкий министр.

По его словам, если Израилю удастся реализовать планы по Рафаху, «мир станет свидетелем еще одной катастрофы неописуемых масштабов». Фидан подчеркнул, что Израиль остается безнаказанным, несмотря на необходимость привлечь его к ответственности.

Глава МИД подчеркнул необходимость исправить историческую несправедливость, иначе «следующий этап принесет большую катастрофу». Он призвал заставить Израиль прекратить притеснения и прийти к решению о создании двух государств.

«Крайне важно мобилизовать все инструменты давления против Израиля», — сказал Фидан, напомнив о торговом эмбарго Турции в отношении еврейского государства и участии Анкары в судебном иске ЮАР о геноциде против Израиля.

*** 21:30

В рамках визита в столицу Гамбии для участия в саммите ОИС министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

*** 21:00

Глава МИД Турции встретился с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев за рубежом Насером Буритой.

*** 18:15

В рамках визита в Банжул для участия в 15-м саммите Организации исламского сотрудничества министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, заместителем премьер-министра Сомали Салахом Джама, заместителем министра иностранных дел Судана Хусейном Авадом Али Мухаммедом, главой Республики Татарстан РФ Рустамом Миннихановым.

*** 16:20

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в 15-м саммите Организации исламского сотрудничества в столице Гамбии – Банжуле.

*** 12:05

Министр иностранных дел Турции прибыл с официальным визитом в столицу Гамбии Банжул для участия в 15-м саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Глава турецкой дипломатии был принят президентом Гамбии Адамой Барроу. Также Хакан Фидан встретился с представителями турецких компаний, работающих в Гамбии. Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4-5 мая будет находиться с официальным визитом в Банжуле для участия в 15-м саммите ОИС.

По данным дипломатических источников, на саммите планируется принять решения о немедленном прекращении израильских атак на Газу и конкретных шагах для достижения постоянного урегулирования конфликта.

Турция нацелена на то, чтобы эти решения носили результативный и конкретный характер, оказывали давление на Израиль для обеспечения перемирия, беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Газу и продвижения двухгосударственного решения.

Как ожидается, Анкара выступит с рядом инициатив, включая немедленное задействование мер воздействия на Израиль и поддерживающие его страны, прекращение бойни в Газе и обеспечение устойчивого перемирия, беспрепятственный доступ гумпомощи, привлечение Израиля к ответственности, кампанию за признание Палестины, реализацию двухгосударственного решения, а также сплочение исламского мира и решение других региональных проблем.