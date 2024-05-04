Россия возбудила уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского и объявила его в розыск. Об этом в субботу сообщило государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ. Позже в этот же день в розыск был объявлен также и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Никаких других деталей открытых уголовных дел ни в официальных сообщениях властей РФ, ни в базе данных МВД не приводится.

С момента начала войны с Украиной в феврале 2022 года Россия выдала ордера на арест ряда украинских и европейских политиков.

В феврале российская полиция объявила в розыск премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, министра культуры Литвы и депутатов предыдущего состава парламента Латвии. Их Москва обвинила в разрушении памятников эпохи СССР на территории стран Балтии.

Россия также выдала ордер на арест прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Он в прошлом году подготовил ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.