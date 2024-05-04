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Китай укрепляется на Южном Кавказе
По официальным данным, лидером среди стран-экспортеров в Азербайджан в январе-марте 2024 года стал Китай, опередив Россию и Турцию
Китай укрепляется на Южном Кавказе
Баку / Фото: Reuters / Others
4 мая 2024 г.

В первом квартале 2024 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 9,7 млрд долларов США, при этом экспорт превысил импорт, достигнув 5,98 млрд долларов. Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, основными торговыми партнерами республики по экспорту стали Италия, Турция и Израиль.

На долю Италии пришлось 33,24% всего экспортного потока или 1,99 млрд долларов, что сделало ее лидером среди стран-импортеров азербайджанской продукции. Второе место заняла Турция с показателем 15,55% (930 млн долларов), а третье - Израиль с 10,46% (626 млн долларов).

Что касается импорта, то здесь лидирующие позиции заняли Китай, Россия и вновь Турция. Объем импорта из Китая составил 743,7 млн долларов (20,04%), из России - 661,8 млн долларов (17,83%), из Турции - 538,7 млн долларов (14,51%).

Рассматривая общий товарооборот республики, необходимо отметить, что крупнейшим торговым партнером Азербайджана осталась Италия с оборотом в 2,1 млрд долларов (21,61%). На втором месте расположилась Турция - 1,47 млрд долларов (15,15%), на третьем - Россия с 890,7 млн долларов (9,19%).

Таким образом, в январе-марте 2024 года внешняя торговля Азербайджана сохранила положительную динамику. Традиционно сильными связями республика была связана с Италией, Турцией, Израилем, Китаем и Россией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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