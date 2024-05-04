Немецкий депутат Маттиас Экке, член правящей социал-демократической партии (СДПГ), был избит в пятницу группой из четырех человек во время расклейки плакатов в Дрездене. Об этом сообщило МВД Германии. СМИ сообщили, что тяжесть травм потребует операции. Согласно данным полиции, незадолго до этого та же группа уже совершала нападения на политических активистов.

В последние годы число нападений на политической почве в Германии выросло. Чаще всего речь идет о нападении сторонников ультраправых движений на активистов и политиков левых партий и движений. Немецкие СМИ сообщали, что члены некоторых левых партий боятся выставлять свою кандидатуру на муниципальных выборах из-за агрессивной политической атмосферы.

Агентство внутренней разведки BfV неоднократно било тревогу об угрозе ультраправого экстремизма немецкой демократии. Об этом высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в субботу на съезде евросоциалистов.

«Демократия находится под угрозой из-за подобных вещей», - заявил Шольц на съезде европейских социалистов в Берлине.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в ответ на нападение пообещала принять «жесткие меры» и организовать «дополнительную защиту» находящимся в группе риска.

Главы СДПГ в Саксонии Хеннинг Хоманн и Катрин Михель выступили с заявлением, в котором возложили ответственность за рост насилия на ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD).

«Эти люди и их сторонники несут ответственность за то, что происходит в стране», - заявили они.

За последний год партия AfD получила всплеск поддержки, заняв второе место в опросах общественного мнения по всей стране. Особенно сильна она в восточных землях ФРГ. Согласно опросам, у нее есть все шансы на первое место в грядущих региональных выборах.