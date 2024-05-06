ПОЛИТИКА
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Задержана журналистка Надежда Кеворкова
У журналистки Надежды Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма
Задержана журналистка Надежда Кеворкова
Надежда Кеворкова / Others
6 мая 2024 г.

В квартире журналистки Надежды Кеворковой в Москве проводятся обыски. По данным «Известий» и РЕН ТВ, ссылающихся на источники, журналистку подозревают по статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до семи лет.

Видеозаписи обыска, опубликованные обоими изданиями, демонстрируют плакаты с лозунгами, а также различные фотографии.

После обыска Кеворкову доставили в Следственный комитет.

Надежда Кеворкова публиковалась в ряде российских СМИ. Она является автором цикла документальных фильмов «Джихад русской литературы» на телеканале Алиф.ТВ, а также нескольких книг о Палестине и Газе, а также телеграм-канала «Кеворкова».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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