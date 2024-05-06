Глава Китая Си Цзиньпин в своей статье для Le Figaro заявил, что мировому сообществу необходимо как можно скорее добиться создания независимого Палестинского государства. По его словам, это ключевой шаг к разрешению затяжного палестино-израильского конфликта.

Статья появилась аккурат во время исторического — первого за последние пять лет — визита председателя Си в Париж, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его визит приурочен к 60-летию установления дипотношений между Парижем и Пекином. До этого председатель КНР посещал Францию в 2014 и 2019 годах.

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиции Пекина и Парижа по вопросу создания Палестины совпадают. При этом, по его оценке, исторические модели сохраняющейся нестабильности в регионе в первую очередь связаны с «‎неспособностью выполнять резолюции ООН, эрозией принципа двух государств и отклонением от установленного мирного процесса на Ближнем Востоке»‎.

Си Цзиньпин также выступил за более тесное сотрудничество между Францией и Китаем для восстановления мира на Ближнем Востоке. Политик также затронул и войну в Украине, отметив: чем дольше длится конфликт между Киевом и Москвой, тем больший ущерб он наносит Европе и всему миру. «Китай надеется, что мир и стабильность вернутся в Европу в ближайшее время. Мы готовы работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти разумный выход из кризиса», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Китай с самого начала войны в Газе активно высказывался против израильского вторжения и за прекращение огня. КНР на правах постоянного члена Совбеза ООН поддержала все резолюции, призывающие к прекращению боевых действий. В конце апреля Пекин принимал представителей соперничающих палестинских фракций ФАТХ и ХАМАС, чтобы добиться межпалестинского согласия для продолжения усилий по созданию Палестинского государства.