Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в милитаризации Латинской Америки. По его словам, американские инструкторы готовят военные силы Гайаны для нападения на Венесуэлу. В этом есть параллели с ситуацией в Украине, отметил Мадуро, которую, по его словам, США также готовили к нападению на Россию.

Политик подчеркивает, что соседняя Гайана стала очагом враждебности, поскольку Вашингтон разместил в стране многочисленными базы ЦРУ и Южного командования. Мадуро при этом предупредил, что Венесуэла не отступит перед лицом угроз.

Вице-президент Делси Родригес поддержал это мнение, призвав страны Латинской Америки и Карибского бассейна противостоять американской милитаризации региона и растущему влиянию Вашингтона.

Ранее президент Мадуро решил провести референдум о включении в состав Венесуэлы региона Эссекибо — это богатая нефтью область площадью 160 тыс. квадратных километров входит в состав Гайаны.

По Женевскому договору 1966 года Каракас признавал Эссекибо частью Гайаны. Однако в 2015 году в Гайане обнаружили значительные запасы нефти, после этого Каракас начал милитаризацию приграничных областей и риторику о захвате Эссекибо.

В декабре 2023 года на референдуме, инициированном Мадуро, более 95% венесуэльцев проголосовали за присоединение Эссекибо. Позже Мадуро ратифицировал это решение, сделав регион 24-м штатом Венесуэлы.

После этого руководство Гайаны обратилось за помощью к западным союзникам, включая США и Великобританию. Вашингтон заявил, что поддерживает суверенитет Гайаны. В феврале Пентагон нарастил экстренные поставки военной помощи стране. Пакет помощи включает самолеты, вертолеты, парк военных беспилотников и радиолокационные технологии. В декабре дипломаты Венесуэлы и Гайаны провели переговоры при посредничестве Бразилии и лидеров стран Карибского бассейна.

Однако напряженность вновь начала нарастать в апреле 2024 года, после того как США заявили, что прекращают переговоры с Каракасом о смягчении санкций на фоне недопуска основных оппозиционных кандидатов на выборы в Венесуэле.