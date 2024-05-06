Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом, а также не преследует целей смены политического режима в Москве. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после трехсторонней встречи с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Макрон также приветствовал «обязательства Китая воздерживаться от продажи оружия» или оказания «любой помощи» России для поддержки войны в Украине.

«Мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения», — заявил Макрон.

Он при этом подчеркнул, что Франция и Европа «уважают древние связи, объединяющие Китай и Россию».

Французский президент также заявил, что стремится «поддерживать тесный диалог» с Пекином. Он поблагодарил Си за приезд во Францию для «координации действий» в преддверии визита Путина в Китай, который намечен на конец мая.

«Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы прекратить агрессивную войну России против Украины», — заявила прессе глава ЕС фон дер Ляйен, добавив, что Запад не откажется от поддержки Киева.

Си Цзиньпинь прибыл в Европу впервые за пять лет, предпочтя Париж Брюсселю. За этим визитом ожидаются поездки главы КНР в Венгрию и Сербию — государства, которые, как считается, входят в орбиту влияния РФ.

Как считает Макрон, устанавливать «красные линии» в отношении России было бы проявлением слабости, так как, по мнению политика, Москва игнорирует международное право и угрожает ядерным оружием. С конца февраля 2024 года Макрон неожиданно стал говорить о возможности ввода иностранных войск в Украину.

14 марта он заявил, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в страну. Макрон считает, что его слова придают новый импульс ускорению помощи Украине со стороны Европы.