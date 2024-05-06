*** 23:18

Израильские танки вошли в восточный район Рафаха под плотным прикрытием авиаударов, сообщает египетское агентство Ahram.

«Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжит операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В то же время, хотя предложение ХАМАС далеко от требований Израиля, Израиль направит делегацию посредников, чтобы изучить возможность достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях», — добавил он.

Ранее вечером в понедельник израильские чиновники заявили изданию Ynet, что «предложение Египта и Катара о прекращении огня, принятое ХАМАС, не имело никакого вклада со стороны Израиля и не является приемлемым».

*** 22:37

Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху вечером в понедельник. Удары были практически непрерывными и наносились в течение почти 30 минут, сообщил корреспондент AFP в Рафахе.

Ранее сегодня ХАМАС публиковал заявление о принятии условий соглашения о прекращении огня с Израилем.

Израильские военные заявили, что все предложения по освобождению пленников, удерживаемых в Газе, будут рассмотрены. Но одновременно с этим еврейское государство продемонстрировало намерение продолжить военные действия.

Израильский чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству Reuters, что предложение, которое принял ХАМАС, включало элементы, которые Израиль не захотел принять.

Другой чиновник, осведомленный о мирных переговорах, также на условиях анонимности сообщил Reuters, что предложение, которое принял ХАМАС, фактически совпадает с тем, на которое Израиль согласился в конце апреля.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон обсудит ответ ХАМАС со своими союзниками в ближайшие часы. Он назвал сделку «абсолютно достижимой».

Тахер Аль-Ноно, официальный представитель ХАМАС и советник Хании, ранее сообщил Reuters, что предложение отвечает требованиям группы, включая усилия по восстановлению Газы, возвращение перемещенных палестинцев и обмен израильских пленных на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Утром в понедельник Израиль объявил эвакуацию части Рафаха — города в южной части Газы, который служит последним убежищем для примерно половины из 2,3 млн жителей Газы.