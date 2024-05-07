Производитель швейцарских армейских ножей — культового складного оружия, которое пользуется огромной популярностью во всем мире — компания Victorinox решила начать выпуск ножей без лезвия.

Так фирма реагирует на ужесточение правил обращения с оружием во всем мире, заявил гендиректор компании Карл Эльзенеггер.

Фирма производит продукцию в Швейцарии с 1897 года, поставляя гаджеты швейцарской армии, а также НАСА. Вместо лезвия компания намерена добавить другие инструменты для велосипедистов и другие функции к ножу, типа ножниц и штопора.

«Мы обеспокоены ужесточением регулирования ножей из-за насилия в мире. На некоторых рынках лезвие создает образ оружия», — отметил Эльзенеггер.

Он сослался на меры в Великобритании и странах Азии, которые разрешают ношение ножей только для работы или активного отдыха. В прошлом году мужчина с ножом Victorinox в кармане был оштрафован в Осаке, Япония, за ношение опасного предмета.

Даже в родной для ножей Швейцарии в 2016 году произошел конфуз: парламентарии предложили пересмотреть постановление об оружии, в частности, запретить ношение ножей в общественных пространствах. Эта тема побудила члена парламента спросить: «Будет ли запрещен знаменитый швейцарский армейский нож?»

После этого законодатели сделали исключение. Карманные ножи Victorinox получили особую популярность в США после Второй мировой войны, когда американские солдаты привезли их домой в качестве сувениров из Германии. По словам генерального директора, Victorinox экспортирует за рубеж около 80% своих швейцарских ножей и часов. В ответ на рост курса швейцарского франка компания повысила цены на 9% и планирует в будущем больше полагаться на автоматизацию.