В 52 провинциях Турции прошла крупномасштабная антинаркотическая операция «Наркосталь-15». Рейды были направлены против местных преступных группировок, занимающихся наркоторговлей, а также производителей и продавцов наркотиков.

В ходе операции, проведенной под координацией Управления по борьбе с наркопреступностью, были задействованы 936 оперативных групп, 2340 сотрудников правоохранительных органов, 9 воздушных судов и 38 служебных собак.

В результате удалось задержать 363 подозреваемых, изъять 217 кг наркотических веществ и более 1 млн таблеток с запрещенными препаратами.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что борьба с наркоторговцами, «отравляющими турецкий народ», будет продолжена при поддержке общественности. Он пообещал, что правоохранители не дадут наркогруппировкам возможности скрыться.