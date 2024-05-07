ТУРЦИЯ
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Масштабная антинаркотическая операция в Турции
В 52 турецких провинциях прошли масштабные операции против наркогруппировок, в ходе которых были задержаны 363 подозреваемых и изъяты крупные партии наркотиков
Масштабная антинаркотическая операция в Турции
Масштабная антинаркотическая операция в Турции / Others
7 мая 2024 г.

В 52 провинциях Турции прошла крупномасштабная антинаркотическая операция «Наркосталь-15». Рейды были направлены против местных преступных группировок, занимающихся наркоторговлей, а также производителей и продавцов наркотиков.

В ходе операции, проведенной под координацией Управления по борьбе с наркопреступностью, были задействованы 936 оперативных групп, 2340 сотрудников правоохранительных органов, 9 воздушных судов и 38 служебных собак.

В результате удалось задержать 363 подозреваемых, изъять 217 кг наркотических веществ и более 1 млн таблеток с запрещенными препаратами.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что борьба с наркоторговцами, «отравляющими турецкий народ», будет продолжена при поддержке общественности. Он пообещал, что правоохранители не дадут наркогруппировкам возможности скрыться.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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